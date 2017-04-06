قصة طفل حولته وحوش بشرية إلى مدمن لكل أصناف المخدرات

في قضية انتهاك #براءة تعجز الكلمات عن وصف شناعة وقبح الضالعين فيها، اهتز الشارع الجزائري لدى انتشار قصة طفل في ربيعه الـ 9 حولته مجموعة من الوحوش البشرية، وهو ألطف وصف قد تنعت به، إلى مدمن لكل أنواع #المخدرات و #المهلوسات.

حيثيات هذه القصة المرعبة وفق ما نقلتها وسائل إعلام محلية، حدثت بكشك في إحدى ضواحي ولاية باتنة بالشرق الجزائري، حيث أقدمت مجموعة من #المنحرفين على إقحام الطفل البريء في دهاليز #الإدمان و #تعاطي كل أصناف المخدرات، بحقن عروق قده الهزيل بالكوكايين، وإشرابه #الخمر مرارا، فضلا عن إعطائه سجائر #حشيش ، مستدرجين براءته في غفلة من والديه اللذين انتبها إلى تغير سلوكه، ونوبات الهيجان التي باتت تنتابه، إلى جانب أعراض #الإدمان.

هددوه باقتلاع عينيه

الوالدان تداركا الوضع وأسرعها بأخذ فلذة كبدهما المدمن إلى المستشفى أين تتم معالجته وإخراج تلك #السموم من جسمه.

وروى #الطفل #الضحية كيف اقتادته مجموعة من #المنحرفين واستدرجته ليصبح مدمنا، ليس هذا فحسب، بل كيف اعتدوا عليه بالسكين، وهددوه بالذبح و #اقتلاع_عينيه في حالة البوح بما كان يجري معه.

وقد تمكنت مصالح الدرك بالمنطقة، بعد انكشاف ملابسات هذه #الجريمة الإنسانية، من توقيف #الجناة الثلاثة وإحالتهم للعدالة بتهمة تحويل طفل إلى مدمن #مخدرات.