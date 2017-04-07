سرقة برج بث علوه يوازي عمارة من 6 طوابق!

سرق #برج بث في #كندا يبلغ ارتفاعه 20 مترا، أي ما يوازي عمارة من ستة طوابق، من قبل شخص أو عدة أشخاص لاذوا بالفرار في سيارة، على ما كشفت #الشرطة الفيدرالية الخميس.

وقد فكك البرج وحمل في سيارة رباعية الدفع لاذت بالفرار بالقرب من منطقة إيغ لايك الريفية في وسط كندا، وفق ما جاء في بيان صادر عن قوات كندا الملكية التي فتحت تحقيقا في هذه الحادثة.

وقال روبرت ديلي، المسؤول في الشرطة، إنه "لا بد من التحلي ببعض المهارات للقيام بهذه #السرقة غير الاعتيادية التي وقعت في الثاني من نيسان/أبريل.

وكان البرج يقوم مقام مضخم إشارات للاتصالات الخلوية وشبكة الإنترنت في مؤسسة مدرسية في هذه المنطقة النائية، وتقدر قيمته بحوالي 5 آلاف دولار كندي. ولا بد من إنفاق "أكثر من 3 آلاف دولار على اليد العاملة لاستبداله"، بحسب ديلي.

وتشتبه الشرطة في أن السارق يريد استخدام هذا البرج "للنفاذ إلى الإنترنت أو القيام باتصالات خلوية" من منطقة معزولة، وقد تفرض على مرتكب هذه السرقة عقوبة سجن قد تصل إلى 10 سنوات.

وأطلق نداء للحصول على شهادات كل من رأى "مركبة تنقل جزءا من البرج".