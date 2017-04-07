هذا ما كتبته أشهر طفلة سورية على "تويتر" لترمب!

عبرت أشهر طفلة سورية على "تويتر"، بانا العابد، ذات السبع سنوات عن مشاعرها عقب الضربة الجوية الأميركية على قاعدة الشعيرات في حمص فجر الجمعة.

وكتبت الطفلة المقيمة في تركيا، بعد ساعات من قصف مطار الشعيرات، مجموعة تغريدات مؤيدة لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في قصف القاعدة العسكرية السورية، والتي استخدمت لإقلاع الطائرات التي قصفت خان شيخون في إدلب بالكيمياوي وخلفت 100 قتيل و400 جريح، "أنا طفلة سورية عانيت من نظام الأسد وبوتين وأرحب بما قام به دونالد ترمب ضد قتلة شعبي".

I am a Syrian child who suffered under Bashar al Asad & Putin. I welcome Donald Trump action against the killers of my people. — Bana Alabed (@AlabedBana) April 7, 2017

وأضافت "قصف بوتين وبشار الأسد مدرستي، وقتلوا أصدقائي وسرقوا طفولتي، لقد حان الوقت لمعاقبة قتلة الأطفال في سوريا".

Putin and Bashar al Asad bombed my school, killed my friends & robbed my childhood. It's time to punish the killers of children in Syria. — Bana Alabed (@AlabedBana) April 7, 2017

وكتبت أيضاً "نحن لا نريد حرباً عالمية ثالثة، نحن لا نريد حرباً في سوريا، دعونا نقف معاً ونضع نهاية لكل الحروب".

We don't want WORLD WAR THREE. we don't want the war in Syria. let's stand together & end all wars. — Bana Alabed (@AlabedBana) April 7, 2017

وجذبت بانا العابد انتباه العالم بعد تغريدها في أثناء حصار النظام السوري لحلب، فقد قدمت لوسائل الإعلام عشرات الصور من حلب، قبل أن يتم إجلاء المدنيين منها نهاية العام الماضي، ويتابعها أكثر من 360 ألف متابع على موقع "تويتر".

وتمكنت الطفلة السورية ووالدتها من الخروج من حلب إلى تركيا في ديسمبر/كانون الأول 2016، فيما لا تزال بانا مستمرة في نقل معاناة شعبها.