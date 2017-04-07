هذه أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات

أعلنت السلطات في #الأوروغواي ، الخميس، أن الصيدليات في هذا البلد ستبدأ في تموز/يوليو ببيع #الحشيش المنتج تحت إشراف الدولة، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تعتمد هذا الإجراء.

وأعلن مستشار الرئاسة رئيس المجلس الوطني للمخدرات خوان اندريس روبالو خلال مؤتمر صحافي أنه "خلال شهر تموز/يوليو (سيبدأ) توزيع الحشيش في #الصيدليات".

وردا على سؤال عن الموعد المحدد للبدء بهذا الإجراء، أجاب روبالو بأن بيع الحشيش في الصيدليات "سيبدأ في الأسبوعين الأولين من تموز/يوليو".

وأضاف أنه "في 2 أيار/مايو سيتم تفعيل قائمة المستخدمين" التي يمكن لأي #مواطن أو #أجنبي لديه #إقامة دائمة في الأوروغواي أن يدرج اسمه عليها لكي يتمكن من شراء الحشيش من الصيدليات.

وسيباع هذا المخدّر الخفيف في الصيدليات بسعر 1.30 دولار للغرام الواحد ولا يمكن لأي مستخدم أن يشتري أكثر من 10 غرامات أسبوعيا.

وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني للمخدرات أن عائدات بيع الحشيش ستذهب إلى 3 جهات هي: الشركات الخاصة التي أوكلت إليها الدولة مهمة إنتاج الحشيش والصيدليات وخزينة الدولة التي ستخصص الأموال المتأتية من هذه التجارة "بالدرجة الأولى لسياسات الوقاية".

وفي كانون الأول/ديسمبر 2013، أقرت الأوروغواي قانونا مثيرا للجدل وفريدا في العالم يسمح للدولة بمنح تراخيص لإنتاج الحشيشة بهدف تسويقها في الصيدليات لأغراض الترفيه.