بالصور..أيهما أنجيلينا جولي الحقيقية؟

"يخلق من الشبه أربعين" هكذا يقول المثل الشعبي في بلداننا العربية، إلا أن هذا الأمر الذي يمر مرور الكرام بين الناس المغمورين، سرعان ما يصبح محط الأنظار عندما يتعلق الأمر بأحد المشاهير، فكيف إذا كان هذا المشهور "ممثلة بحجم أنجيلينا جولي".

هذا تماماً ما حصل مع امرأة أميركية من ولاية ويسكنسون تدعى ميليسا بايزن. فالمرأة البالغة 34 من عمرها وأم لولدين، كانت تساورها بعض الشكوك حيال مظهرها في الماضي، لكنها وبعد أن تبلور تماماً شبهها بالممثلة الجذابة أنجيلينا جولي، أضحت أكثر ثقة.

إلا أن ميليسا وبحسب ما أوردت صحيفة الديلي ميل، لا تخفي أن هذا الشبه يسبب لها في بعض الأحيان إحراجاً خاصة حين تلتفت الرؤوس تجاهها عندما تدخل أحد المحال أو المطاعم. كما أن هذا الأمر بحسب قولها خلق بعض المشاكل بينها وبين زوجها، الذي أخذته مشاعر الغيرة من العيون التي تنظر غالباً تجاه محبوبته!