بالفيديو.. عراك وتضارب في تجمع انتخابي لمارين لوبان

نشب عراك بالأيدي بين مجموعة من الحاضرين في تجمع انتخابي السبت لمرشحة اليمين المتطرف الفرنسي للرئاسة مارين لوبان.

ووقع العراك الذي تدخل الأمن الفرنسي لفضه بين مجموعة ممن يعرفون بالقوميين الكورسيكيين، الذين طردوا من القاعة في جزيرة كورسيكا.

يذكر أن مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف أعلنت تحمل العديد من الأفكار المتطرفة التي وصفت بالانعزالية.

فقبل أقل من 3 أسابيع من موعد الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وجهت لوبان نداء إلى "شبان فرنسا"، منتقدة فيه العولمة وسياسة الهجرة التي يتبعها الاتحاد الأوروبي.

كما أكدت مراراً على معارضتها لسياسة الاتحاد الأوروبي، ولليورو "العملة الأورويبة" الموحدة واصفة إياه بالسكين في أضلع فرنسا.

وسبق للوبان أن قالت إنها ستعمل في حال فوزها بالرئاسة على انسحاب فرنسا من منطقة اليورو وإعادة العملة الوطنية، وإجراء استفتاء على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.