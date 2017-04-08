"صورة" تورط شاباً صينياً.. وعقوبة بالسجن 10 سنوات

في حادثة مستغربة، لاقت استهجاناً وشجباً واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، تورط شارب صيني من حيث لا يدري في تجارة الأسلحة، أسلحة بلاستيكية!

وفي التفاصيل، حكمت السلطات الصينية على شاب باع عبر الإنترنت 10 أسلحة ترمي طلقات بلاستيكية، بالسجن عشر سنوات، وهي عقوبة أثارت استغراباً واسعاً على مواقع التواصل في هذا البلد.

وبدأ تشانغ هويشو البالغ من العمر 27 عاماً يمضي عقوبته في 28 مارس الماضي بعد رفض القضاء إعادة النظر في الحكم، وفقا لموقع "سينا.كوم" الصيني الإخباري.

وأصبح هذا الشاب من حيث لا يدري تاجر سلاح بنظر السلطات، بعد فوزه ببندقية من البلاستيك في احتفال في مدينة داليان عام 2015.

صورة ورطته!

وبعدما نشر صوراً له على مواقع التواصل وهو يحمل البندقية البلاستيكية تلقى تعليقات عدة لأصدقاء له طلبوا منه أن يعثر لهم على بنادق مماثلة.

فعمد إلى بيعهم بنادق مماثلة واحداً تلو الآخر إلى أن أوقفته الشرطة في حزيران/يونيو 2016.

وأثارت قسوة الحكم استغرابا وجدلا على مواقع التواصل. وقال أحد المستخدمين "إن كانت العقوبة للبائع هكذا، فما هي عقوبة صاحب متجر الألعاب؟". وعلق مستخدم آخر ساخرا بالقول "ينبغي على الشرطة أن تتسلح بهذه الألعاب لتوفير المال على خزانة الدولة".

