مرايا.. التغريبة الشامية

حلقة جديدة يقدمها الزميل #مشاري_الذايدي بعنوان "التغريبة الشامية" من برنامج #مرايا اليومي، الذي يبث على شاشة "العربية" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت السعودية، ويناقش شؤون الخليج والعالم والعربي، والتطورات والإقليمية والدولية.

