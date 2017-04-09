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مرايا.. التغريبة الشامية

المصدر: العربية.نت
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حلقة جديدة يقدمها الزميل #مشاري_الذايدي بعنوان "التغريبة الشامية" من برنامج #مرايا اليومي، الذي يبث على شاشة "العربية" من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 6:45 مساء بتوقيت السعودية، ويناقش شؤون الخليج والعالم والعربي، والتطورات والإقليمية والدولية.

كلمات دالّة

#مشاري الذايدي, #مرايا, #الشام, #سوريا, #التغريب, #الغربة, #مغتربون

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