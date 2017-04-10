شاهد.. قطة تقتحم بثاً مباشراً وتشرب مياه عمدة العاصمة

اقتحمت قطة بثاً مباشراً على موقع "فيسبوك" لعمدة ريغا، عاصمة لاتفيا، نيلس أوساكوفس، أثناء تلقيه أسئلة من الجمهور وإجابته عنها.

مقطع #الفيديو الطريف الذي سُجل في الثاني من أبريل/نيسان، شهد القطة تدخل إلى المشهد بكل هدوء من يمين العمدة، فيما كان المسؤول الرفيع في غاية الجدية أثناء مواجهة الجمهور.

ولم تكتف القطة بالإحراج الذي سببته لعمدة العاصمة ريغا والذي توقف عن الحديث، بل توجهت إلى كوب الماء الموضوع إلى جواره، وشربت منه.

ولم يحرك المسؤول المعروف بحبه للقطط ساكناً لنهر #القطة أو منعها من الشرب أو محاولة إبعادها عن #الكاميرا.

وبعد لحظات ابتسم، وربت على القطة التي قفزت مبتعدة عن الكاميرا بعد أن ارتوت.

وكان #عمدة_العاصمة يتحدث للجمهور من مكتبه، ومن خلفه بدا موظف منهمكا في العمل.

ويُعرف عن عمدة العاصمة حبه للقطط التي تتخذ من مقر #العاصمة بيتاً لها. وتبنى العمدة قطتين عام 2011 من ملجأ، وأطلق عليهما "كوزيا" و"موريس".

و#ريغا هي أكبر مدن دول #بحر_البلطيق، وتتميز بسواحلها الجميلة. أما لاتفيا فتحدها #روسيا من الشرق، وخليح ريغا من الغرب، وإستونيا من الشمال، وليتوانيا من الجنوب.