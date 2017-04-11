الإعصار "وينستون" يصيب 30 ألفاً بالاكتئاب في جزر فيجي

كشفت #منظمة_الصحة_العالمية أن أكثر من 30 ألف شخص يعانون من #الاكتئاب في جمهورية جزر #فيجي (إحدى دول المحيط الهادي)، بسبب إعصار #وينستون الذي ضرب البلاد العام الماضي، وأدى إلى تشريد عشرات الآلاف.

وقال ياتارو سيتويا، مسؤول الصحة النفسية في المنظمة بمنطقة المحيط الهادي، إن 30 ألفا و568 شخصا في فيجي لديهم أعراض الاكتئاب بفعل تداعيات الإعصار.

ودعا سيتويا، خلال تصريح لإذاعة "نيوزيلاند"، الأهالي إلى حث المصابين بالاكتئاب على طلب المساعدة من المؤسسات الصحية.

بدورها، ذكرت وزارة الصحة في فيجي أن 20 شخصاً انتحروا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، و25 آخرين حاولوا الانتحار.

وخصصت الوزارة أرقام هواتف لمساعدة المصابين بالاكتئاب، في إطار حملة للتوعية.

وفي فبراير/شباط 2016، ضرب إعصار "وينستون" فيجي بسرعة 325 كلم في الساعة، وخلف 44 قتيلاً، فضلاً عن تشريد عشرات الآلاف.