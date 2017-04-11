حفلة موسيقية على ارتفاع 5400 متر في جبل إيفرست

تحدى نحو 100 متسلق جبال، الثلاثاء، #البرد #القارس والنقص في #الأكسيجين للرقص قدر المستطاع على أنغام الموسيقى الإلكترونية بمناسبة حفلة أقيمت "على أعلى ارتفاع في العالم" في المخيم الأساس لجبل #إيفرست.

وأقام منسق الأسطوانات (دي جاي) البريطاني الشهير بول اوكينفولد حفلة الثلاثاء على ارتفاع 5380 مترا عند سفح أعلى جبل في العالم في حدث يهدف إلى التوعية على التغير المناخي وجمع الأموال لمنظمات غير حكومية.

ففي خيمة زينت بأعلام تيبتية تقليدية، أحيا الفنان حفلته أمام مجموعة من #متسلقي #الجبال التحفوا بستراتهم الواقية من البرد وهو جمهور مختلف تماما عن رواد السهر في ايبيزا او غوا.

وقال منسق الأسطوانات البريطاني صاحب المسيرة الحافلة منذ ثلاثة عقود لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "الأمر لا يصدق، أنا محظوظ جدا لأنني تمكنت من إقامة حفلة هنا".

وبدت السعادة على الحضور. وقال الأميركي بن جونز وهو موظف في شركة تعنى بنشاطات تسلق الجبال "الأمر رائع. أنا آتي إلى هنا منذ سنوات (المخيم الأساس) لكني لم أشهد شيئا من هذا القبيل سابقا".

وأعرب رانزن جا منسق الأسطوانات النيبالي الذي تلا اوكينفولد، عن ارتياحه لعدد الحضور.

وأوضح لوكالة فرانس برس "انتشر خبر الحفلة وأتى الكثير من الناس".

وللوصول إلى هذا المخيم مشى الموسيقي البالغ 53 عاما على مدى عشرة أيام. وقد نقل تجهيزاته على ظهور حيوانات قطاس وبمساعدة مرشدين.

وقبل البدء بتسلق قمة إيرفست يتنقل متسلقو الجبال ذهابا وإيابا على مدى أسابيع بين المخيمات المختلفة ليعتاد جسمهم على الظروف القصوى التي تسود على ارتفاع عال جدا.