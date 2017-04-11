صدمة.. وطواط نافق في وجبة سلطة معلبة بفلوريدا!

في قضية تبعث على الإحساس بالقرف والاشمئزاز، نظرت السلطات الأميركية، الاثنين، في حادثة العثور على بقايا #وطواط #نافق في وجبة #سلطة #معلبة كانت تباع في فلوريدا لتحديد إذا ما كان الحيوان يحمل فيروس الكلب.

وقد قام موزع هذه الوجبة وهو شركة "فريش إكسبرس" التي تتخذ من أورلاندو (شمال فلوريدا) مقرا لها بسحب عدد "محدود" من هذه السلطات المعدة مسبقا والمعلبة من ماركة "أورغانيك ماركتسايد سبرينغ ميكس" التي تباع في متاجر "وولمارت" في جنوب الولايات المتحدة.

وسحبت هذه المنتجات السبت بحجة "مشكلة خاصة بحيوان غريب يزعم العثور عليه" في هذه الوجبات الجاهزة.

وأشارت المجموعة "توخيا للحذر، سحبت كل السلطات المعدة في سلسلة الإنتاج عينها"، من دون تحديد الحيوان المعني.

وكشفت المراكز الفيدرالية للوقاية من الأمراض ومراقبتها "سي دي سي" أنها تتعاون مع الخدمات الصحية في #فلوريدا والوكالة الأميركية للأغذية والأدوية "في إطار تحقيق حول وطواط نافق" عثر عليه في سلطة معلبة "في متجر في فلوريدا".

وأوضحت المراكز أن وضع الحيوان كان سيئا جدا، لذا لم يتسن لها بعد البت فيما إذا كان الوطواط يحمل #فيروس #داء_الكلب المستشري عند هذه الحيوانات في الولايات المتحدة.

غير أن الناطق باسم "سي دي سي" توماس سكينر كشف، الاثنين، أن خطر انتقال عدوى الكلب من حيوان نافق إلى إنسان ضئيل جدا.

وعلق البعض أن الإشكال ليس في خطر انتقال #عدوى الكلب من الوطواط النافق فقط بل في تواجده في علبة السلطة، الأمر الذي يبعث على #القرف .