فيديو.. الملكة إليزابيث تطعم الفيلة "دونا" موزاً

أظهرت لقطات فرحة أنثى فيل أطعمتها #الملكة_إليزابيث وزوجها الأمير #فيليب، موزاً، الثلاثاء، ما أسفر عن انتقال شعور بالفرح بين قطيع كامل.

وكانت أُنثى الفيل واسمها " #دونا" ضمن قطيع من 9 أفيال آسيوية أودعت مركزا لرعاية الفيلة في حديقة ويبسنيد للحيوان الواقعة خارج #لندن.

وورد أن الأفيال شعرت بفرحة غامرة خلال زيارة الملكة التي ترعى جمعية لرعاية الفيلة في الحديقة.

وقال ديفيد فيلد مدير الجمعية "إن الأفيال شعرت بالفرح لدى رؤية جلالة الملكة. نحن نفهم ذلك لكوننا نراقب تواصلهم. وكانت (الأفيال) سعيدة بما يحدث".

ومن بين الفيلة #أنثى ولدت قبل يوم واحد من عيد ميلاد الملكة إليزابيث التسعين وسميت باسمها.

لكن فيلد قال "إن إليزابيث الصغيرة لم تقابل الملكة. ما زالت صغيرة قليلا ولا يمكن التنبؤ بأفعالها".