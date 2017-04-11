محاكمة شاب بتهمة صفع حمار!

في حادثة غريبة تعنى بالعنف ضد الحيوان، قبضت الشرطة الأميركية على شاب في ربيعه الـ 18 يدعى لوكاس ديتريتش، بتهمة إقدامه على #صفع #حمار على وجهه في مزرعة بولاية إلينوي.

وأوردت صحيفة "الديلي ميل" أن الشاب نشر الفيديو الذي وثقه لدى صفعه الحمار على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ما استفز بعض المدافعين عن #حقوق_الحيوان ليبلغوا عنه.

وذكر المصدر أن الفيديو وثق في مزرعة ويلوبي بمدينة كلينسفيل في ولاية إلينوي، حين كان ديتريتش رفقة أصدقائه يحتفلون بعيد ميلاد، ليقوم بـ #ضرب الحمار "أمور"، 13 عاما، على جانب وجهه بقبضة اليد.

وقال المصدر نقلا عن موقع "ذا سموكينغ جان" لأخبار الجريمة إن الحمار "أمور" من سكان #المزرعة الأليفين جدا ويسمح للزوار بملامسته، وإن الشرطة قبضت على ديتريتش، واحتجزته في #سجن بمقاطعة ماديسون، ليتم بعدها إطلاق سراحه بكفالة 5 آلاف دولار، على أن يخضع للمحاكمة في وقت لاحق من الشهر الجاري.