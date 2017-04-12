الداعشي منفذ هجوم ستوكهولم.. مدمن لم يعرف الصلاة

كشفت وسائل إعلام سويدية أن الداعشي رحمت عقيلوف، الذي دهس المارة بشاحنة في #ستوكهولم وخلف 4 قتلى بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً، لم يكن يعرف الصلاة قبل ميله إلى #الجماعات_المتطرفة، كما أنه كان مدمناً على #المخدرات ويتعاطى #الكوكايين، في #السويد.

وفي التفاصيل كشفت وكالة الأنباء السويدية، أن #الداعشي رحمت عقيلوف (39 عاما) القادم من محافظة سمرقند أوزبكستان وينحدر من الأقلية الطاجيكية التي تتحدث بالفارسية القديمة، كان يعمل لحاما وقد طلق زوجته وترك أطفاله الأربعة عام 2012 وذهب إلى #تركيا، وتعرف هناك على جماعات متشددة ومن ثم قدم إلى السويد في نوفمبر عام 2014 حيث قدم طلب اللجوء ولكن رفض طلبه عام 2016.

وأفادت الوكالة نقلا عن الخدمة الأوزبكية لإذاعة أوروبا الحرة، أن صديقا لعقيلوف ذهب معه إلى #المسجد في السويد ليكتشف أن عقيلوف "لم يكن يعرف كيف يصلي".

ويضيف صديقه أن عقيلوف كان يتحدث دوما عن # المتشددين في سوريا، ويقول: "إخواننا في سوريا فقط من يفعلون الشيء الصحيح، إنهم ينقذون حياة المسلمين من النساء والأطفال".

كما كشف صديق آخر لعقيلوف للإذاعة السويدية "ايكوت" أنه بدأ خلافا لتعاليم الإسلام بالإدمان على المخدرات في السويد بسبب وضعه غير المستقر في البلد وكان يكثر من استعمال مخدر الكوكايين.

وكان عقيلوف قد اعترف في أولى جلسات المحاكمة أمس الثلاثاء، بارتكابه جريمة الدهس، وطلب استبدال محاميه بمحام آخر من المسلمين السنّة، لكن كبيرة القضاة مالو لندبلوم رفضت هذا الطلب، وقالت لقسم الأخبار في تصريحات للإذاعة السويدية "إيكوت" بأن الأسباب غير كافية للتغيير".

هذا وتتجه سبعة أحزاب برلمانية من أصل ثمانية، لها مقاعد في البرلمان، إلى تشديد قوانين مكافحة الإرهاب من خلال تجريم التعامل مع المنظمات الإرهابية.