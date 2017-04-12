بأمر وزير داخلية.. إلزام الشرطة بارتياد المسارح

بات ينبغي على عناصر #الشرطة في #طاجيكستان ارتياد #المسارح "للارتقاء بمستواهم الثقافي"، على ما أعلنت #وزارة_الداخلية في البلاد.

وقال عمر إمام علي الناطق باسم وزير الداخلية في هذا البلد الواقع في #آسيا_الوسطى لوكالة فرانس برس إنه ينبغي على عناصر الشرطة "من الرتب جميعها" أن يذهبوا إلى المسرح مرة واحدة في الشهر على الأقل.

ومن شأن حضور العروض المسرحية أن "يرتقي بالمستوى الثقافي لعناصر الشرطة ويخفف التعب بعد يوم عمل شاق فيه توتر"، بحسب الناطق باسم وزارة الداخلية الذي أوضح أن "أجهزة الشرطة في العاصمة والمناطق الأخرى ستكون على اطلاع على العروض الجديدة".

وفي العام 2015، أمر الرئيس إمام علي رحمن الذي يحكم البلاد بقبضة حديد منذ العام 1992 بتشييد مسرح بكلفة 100 مليون دولار من شأنه أن يكون الأكبر في آسيا الوسطى.

وفي العام 2012، افتتحت في طاجيكستان أكبر مكتبة في المنطقة، لكن السلطات طلبت من العامة تزويدها بالكتب.

والمشاريع الضخمة عملة سائدة في البلاد. وفي العام 2011، دشنت في العاصمة دوشانبي أعلى سارية في العالم ترتفع على علو 165 مترا وعليها العلم الطاجيكي الممتد على 30 مترا طولا و60 عرضا.

