بعد طرد مذل.. يونايتد: لن نستعين بالشرطة لإبعاد ركاب

قررت شركة #يونايتد_إيرلاينز الأميركية للطيران عدم الاستعانة مرة أخرى بضباط #شرطة لـ #إنزال_ركاب من #طائرات زائدة العدد بعد الغضب العارم الذي انتشر فور نشر تسجيل مصور يظهر فيه راكب أثناء جره من إحدى طائرات الشركة في #شيكاغو.

وصرح أوسكار مونوز، الرئيس التنفيذي للشركة عبر محطة إيه.بي.سي نيوز التلفزيونية الأربعاء قائلا "لن نستعين بمسؤولي إنفاذ القانون لإبعاد #راكب أتم حجزه ودفع ثمن التذكرة وجلس على مقعده".

وقال مونوز إن الحادث الذي وقع يوم الأحد نجم عن "مشكلة في النظام" منعت الموظفين من إعمال "الحس السليم" في ذلك الموقف، وإن الدكتور #ديفيد_داو الذي جره ضباط الأمن إلى خارج #الطائرة لم يرتكب جرما.

وانتشرت ردود الفعل على الحادث في أنحاء العالم، ودعا مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة والصين وفيتنام إلى مقاطعة ثالث أكبر ناقلة للركاب في الولايات المتحدة.