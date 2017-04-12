ديلي ميل تعتذر لزوجة ترمب بسبب مقال وتدفع تعويضا ماليا

وافقت صحيفة #ديلي_ميل #البريطانية اليوم الأربعاء على دفع تعويض مالي لم يكشف عن قيمته وتقديم اعتذار للسيدة الأميركية الأولى #ميلانيا_ترمب بعد أن نشرت مقالا يشير إلى أنها قدمت "خدمات تجاوزت مجرد عرض الأزياء" أثناء عملها في هذا المجال.

ورفعت ميلانيا (46 عاما) دعوى ضد ناشر "ديلي ميل" في بريطانيا كما تقدمت بدعوى قضائية ضده في #نيويورك مطالبة بتعويض قدره 150 مليون دولار (120 مليون جنيه استرليني) قائلة إن هذا المقال جعلها لا تحقق مكاسب بملايين الدولارات.

وأفاد شخص على صلة بالموضوع بأن التسوية بلغت أقل من ثلاثة ملايين دولار متضمنة التكاليف القانونية والخسائر.

واعتذرت الصحيفة عن المقال اليوم الأربعاء ونشرت ملحوظة بسحبه على صفحتها الرئيسية.

وقالت دار ( #أسوشييتد_نيوزبيبرز ) التي تنشر الصحيفة "شكك مقال منشور في 20 أغسطس 2016 في طبيعة عملها كعارضة أزياء محترفة وأعاد نشر مزاعم بأنها قدمت خدمات تتجاوز مجرد عرض الأزياء."

وأضافت "نوافق على أن هذه المزاعم عن السيدة ترمب ليست حقيقية وسحبناه (المقال)... وافقنا على دفع تعويض لها عن الأضرار والتكاليف."

وقال محامي ميلانيا أمام المحكمة العليا في لندن إن المقال نشر مصحوبا بصورة قديمة لموكلته وهي عارية بجوار حائط.