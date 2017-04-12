شاهد.. جمل يقتحم سيارة ويلتهم غذاء سائقتها

زاحم #جمل زائرتين لحديقة #سفاري في سيارتهما وأكل وجبة إحداهما في موقف #مضحك لم يخلُ من #الفزع والإثارة.

وقع ذلك حينما كانت الامرأتان تتنزهان بالسيارة بإحدى حدائق السفاري بمدينة كوبيراس كوف بولاية #تكساس الأميركية، قبل أن يحاصر سيارتهما جمل #جائع ونعامة، حسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهر مقطع الفيديو إحدى الفتاتين تقول مذهولة: "يا إلهي انظري لهذا الجمل الضخم الذي يقترب نحونا أنا خائفة ولا أريده أن يلعقني لأنه ضخم جدا". إلا أن اللعق كان أقل اهتماماته عندما أدخل رأسه فجأة من نافذة السيارة، ليرتفع صراخ المرأتين. بيد أن الجمل لم يكترث لأصواتهما، بل انشغل باتهام وجبة خفيفة، كانت موضوعة بجانب السائقة، بقضمة واحدة بما في ذلك غلافها الورقي.

ويعتقد أن مقطع الفيديو تم تصويره في حديقة توبسي للحياة البرية والتي تمتلك أكثر من 50 نوعاً من الحيوانات البريّة.