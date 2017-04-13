السيارة الطائرة قريبا في الأسواق.. تعرف على مواصفاتها

قد تكون قادراً على تفادي #الزحام في #طرقات #المدن إذا تسنى لك امتلاك #سيارة_طائرة.. هذا الخيال أصبح حقيقة، وخلال هذه السنة 2017 سيمكن لمقتدرين شراء هذا النوع من #السيارات.

ويتوقع أن تطرح في الأسواق هذا العام أول #مركبة_طائرة، تعرف باسم #ايروموبيل، ولكن وفق الطلب المسبق في البداية، في حين سوف تكون متاحة لعامة العملاء في العام 2018، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة السلوفاكية المصنّعة لها جوراج فاكوليك.

وقال فاكوليك: "لن نحتاج حتى للمطارات.. أعتقد أن العديد من المستخدمين سوف يجدونها وسيلة فعالة جدا للتنقل".

مواصفات السيارة الطائرة

و"ايروموبيل" يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى هي 100 ميل في الساعة على الأرض، و124 ميلاً في الساعة في الهواء.

ويقول صناعها إنها يمكن أن تقلع على التضاريس الوعرة في غضون 750 قدماً فقط، وتحتاج فقط 150 قدماً لكي تهبط على الأرض.

ويمكن لها أن تسافر في الهواء لرحلة مستمرة تصل إلى 430 ميلاً، ولها #طيّار_آلي مثبت، بحسب ما أوضحت الشركة المصنعة.

لا معوق سوى الإجراءات الحكومية

ويقول الرئيس التنفيذي جوراج فاكوليك: "إذا كان من معوق واحد ممكن، فهو الإجراءات أو التنظيمات الحكومية من بلد لآخر".

وأضاف: "سيكون أمامنا تجاوز 100 عام من البيروقراطية على الأرض ومثلها 100 عام في الهواء، فالأمر ليس سهلا".

ولم يتم الإعلان بعد عن السعر المفترض للطيارة، لكن يتوقع أن تكون مكلفة جداً.