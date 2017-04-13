حاول حرق الإمام بعد صلاة الفجر لسبب غريب

حاول مُصلٍّ خمسيني إضرام النار بإمام مسجد في المنطقة الغربية في مدينة #نابلس في #الضفة المحتلة، لسبب غريب جداً.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن "مصدر أمني مسؤول" أن "المواطن الذي يعمل حارس بناية في مدينة نابلس، أحضر زجاجة مملوءة بالبنزين وألقاها باتجاه الإمام داخل المسجد بعد صلاة الفجر وأشعل النار في محاولة لحرق الإمام".

وقد اشتعلت النار وهرع المصلون لإخمادها، إلا أن بعض الأضرار المادية الطفيفة لحقت بالمسجد، وقد وصلت قوات من #الشرطة_الفلسطينية واعتقلت المواطن الخمسيني، بحسب الخبر الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، وغير مرفق بصور للمسجد المتضرر.

وأضاف المصدر الذي نقلت عنه الوكالة أن "المواطن، حسب أقواله كان قد حذر الإمام عدة مرات من الإطالة بالصلاة والدعاء، الأمر الذي تسبب باستفزازه حتى أقدم على فعلته بعد الانتهاء من صلاة الفجر".

ووجهت للفلسطيني تهم عدة، بينها الاعتداء على دور العبادة والحرق والإيذاء، وفق الوكالة.