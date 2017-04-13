فيديو للعثور في دبابة عراقية على كنز نهبوه من الكويت

ظهر فيديو الآن عن خبر نشرته "العربية.نت" يوم الاثنين الماضي، حول عثور تاجر خردة بريطاني على #سبائك من #الذهب في #دبابة_عراقية شاركت في 1990 بغزو #الكويت، واشتراها بأقل من 38 ألف دولار عبر #مزاد علني بموقع eBay الشهير للمزادات في #الإنترنت.



ما عثر عليه Nick Mead الناشط بشراء المركبات العسكرية القديمة، من طراز "سكراب" المتهالك والمسموح شراؤه في #بريطانيا و #الولايات_المتحدة، هو 5 سبائك، وزن الواحدة منها 5 كيلوغرامات، وقيمتها تزيد عن مليونين و400 ألف دلار، وفق خبر قرأته "العربية.نت" عن الدبابة بصحيفة The Sun البريطانية، وهي T-54 روسية الصنع، وكانت مما يشتريه العراق من #روسيا عادة.

كنز عبر القارات بالقطارات والعربات ولم ينتبه إليه أحد

ويبدو أن سائقها ومن كانوا معه في #غزو_الكويت، نهبوها من أحد البنوك، أو من "المركزي الكويتي" على الأرجح، وخبأوها في مخزن وقود احتياطي بالدبابة بعد أن أحدثوا فيه فتحة لإدخالها، ثم حدث ما ليس معلوما، واضطروا معه إلى التخلي عن الدبابة وكنزها المسيل للعاب، وبعدها وجدت طريقها إلى بريطانيا كسلعة متهالكة للمتاجرة، وفيها تم بيعها بالمزاد كعتاد عسكري قديم.



والجديد الذي طرأ الآن، هو ظهور فيديو يؤكد أولا العثور على السبائك التي سلمها Mead إلى ضابطين من الشرطة في بلدة "هلمدون" حيث يعمل ويقيم متاجرا بالخردة في مقاطعة Northampton بوسط إنجلترا، على حد ما قرأت "العربية.نت" في خبر "الصن" عنه، وعلى أثرها فتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة مصدرها، فيما لو كان العراق أو الكويت، مع الأرجحية للكويت، لإعادتها إلى أصحابها فيما لو تقدموا ببلاغ يثبتون به ملكيتهم لما بقي مخبأ في مخزن وقود طوال أكثر من 16 سنة، وعبر القارات على السفن والعربات والقطارات، من دون أن يلحظ أحد بأن كنزا كان فيه.

البائع الذي أمضى وقتا معها ولم يكتشف كنزها

كما يؤكد الفيديو الذي لم تجد "العربية.نت" ما يؤكد أن تاجر الخردة ربح بيانصيب "اللوتو" البريطاني الفوري، بحسب الوارد في "يوتيوب" أسفل الشريط، أن السبائك كانت في مخزن وقود الدبابة فعلا، وهو ما نراه في الشريط الذي قام بتصويره مساعد ميد في المتاجرة بالخردة، وهو تود تشامبرلاين الذي عاين بنفسه التاجر البالغ 55 سنة وهو يقوم بإخراجها من المخزن بمساعدة زوجته، أو ربما كان التصوير مجرد إعادة لسيناريو عثوره قبلها على السبائك، ثم أنتج الفيديو من باب الشفافية، خصوصا حين ظهر يتصل بالشرطة ليبلغها عن عثوره على كنز ذهبي في دبابة عراقية، اتضح فيما بعد أنها نسخة صينية عن الروسية.

أما بائعها بالمزاد عبر الإنترنت، فهو بريطاني أيضا، اسمه Joe Hewer وعمره 23 سنة، وقام بإصلاح الكثير فيها لتبدو مغرية للراغب بشرائها منه من جديد. ومع أنه صرف وقتا طويلا معها ليقوم بإصلاحها، إلا أنه لم يكتشف أن في مخزن وقودها كنزاً بمليونين و400 ألف دولار.. حتى لو عثر عليه، فإنه كان سيعود إلى أصحابه ومالكيه الحقيقيين في الكويت، لأنه "لا يصح الا الصحيح" كما يقولون.