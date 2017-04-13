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وزير الخارجية الروسي لصحافية أميركية: من علمك الأدب؟

المصدر: دبي - العربية.نت
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شهد الاجتماع بين وزيري الخارجية #الروسي #سيرغي_لافروف ونظيره #الأميركي #ريكس_تيلرسون، الأربعاء، في موسكو توترات في ظل الخلافات القائمة بين البلدين حول الملف السوري، وخاصة بعد القصف الأميركي على #سوريا.

وفي القاعة التي شهدت اجتماع الوفدين الروسي والأميركي، ما إن دخل #لافروف حتى انهال عليه الصحافيون الأميركيون بالأسئلة بصوت عالٍ.

وارتفع صوت #صحافية أميركية، وهي تسأل: "هل صحيح أنك تدعم الحكومة السورية؟ كيف يمكنك التعليق على بيان أمس من البيت الأبيض؟".

وهنا التفت إليها لافروف بوجه بارد، وقال لها وكأنه يدين الثقافة الأميركية بأكملها: "من الذي أشرف على تربيتك؟ من الذي علمك الأدب؟".

وبعد أن انتهى من كلمته، وأعطى الكلمة إلى تيلرسون، وشرعا في مغادرة القاعة إلى اجتماع خاص، قال لافروف للصحافية الأميركية ساخراً: "يمكنك الآن مواصلة الصراخ".

وبالفعل، ارتفعت على الفور أصوات الصحافيين الأميركيين وهم يلقون أسئلتهم بصوت عالٍ في محاولة للحصول على إجابات.

كلمات دالّة

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