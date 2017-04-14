بالفيديو.. طفلة تنجو بمعجزة من رصاصة كادت تخترق رأسها

أظهر فيديو نشرته الشرطة في ولاية #أريزونا الأميركية كيف أن #طفلة صغيرة نجت من #الموت برصاصة، كانت على وشك أن تخترق رأسها.

وقد التقطت هذه اللحظة المرعبة كاميرا المراقبة داخل صالون حلاقة في مركز تجاري في تشاندلر.

وأفرجت الشرطة عن هذا الفيديو الأربعاء، حيث تظهر فيه ابنة الـ4 سنوات وهي تجلس على مقعد في صالون الحلاقة قرب الواجهة الزجاجية.

وفجأة اخترقت رصاصة الزجاج إلى داخل المحل بشكل قوي، ما أدى إلى تحطيم الواجهة، في حين كادت تصيب الطفلة.

ومن ثم يمكن رؤية الطفلة وقد هرعت بعيداً عن النافذة، واختفت عن إطار تغطية الكاميرا، بعد أن كانت قد غطت وجهها بكفيها.

وقد أصيبت من شظايا الزجاج، لكنها نجت من موت محقق كادت تكون الرصاصة سبباً فيه، وفق موقع "أيه بي سي".

خلفية الحادثة

واعتقلت الشرطة شخصين متورطين في الحادثة، كانا في مشادة في محل تجاري مجاور لصالون الحلاقة، مع عمال المحل، وقد أطلق هذان الرجلان الرصاص.