بعد السحل.. عقرب يلدغ مسافراً على "يونايتد إيرلاينز"

قال أحد ركاب الخطوط الجوية المتحدة #يونايتد_إيرلاينز إن عقرباً لدغه بعد أن سقط على رأسه من صندوق علوي أثناء رحلة من هيوستن إلى كالجاري يوم الأحد (9 أبريل/نيسان 2017).

وكان طاقم الضيافة يقدم وجبهة العشاء إلى ريتشارد بيل وزوجته عندما شعر بشيء على رأسه.

وقال بيل لهيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) خلال مقابلة عبر #سكايب يوم الأربعاء (12 أبريل/نيسان) "أمسكته وظللت ممسكاً به إلى أن أدركت ما هو".

وحذره راكب كان يجلس بالقرب منه قائلاً إنه يشبه العقرب.

وقال بيل "لدغني في الإبهام بجوار الظفر... كانت لدغته أشبه بلسعة الدبور." ثم قلب فنجاناً على العقرب ودهسه بالحذاء قبل أن يلقي به في المرحاض.

وكانت حادثة سحل طبيب من على متن طائرة تابعة للشركة ذاتها أثارة ضجة كبيرة، حيث حضر عناصر أمن وأخرجوا الطبيب المسافر من مقعده بالقوة، وأحدثوا جروحاً في وجهه.