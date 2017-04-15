عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

أول صورة لعيسى.. ابن جانيت جاكسون و"زوجها" القطري

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

نشرت المغنية العالمية وشقيقية #مايكل_جاكسون #جانيت_جاكسون على حسابها على "تويتر" أول صورة لابنها #عيسى، الذي رزقت به من زواجها السابق مع رجل أعمال قطري.

ويظهر عيسى في الصورة، التي نُشرت مساء الجمعة، وهو يتثاءب. وقد علّقت #جانيت #جاكسون على صورة كاتبةً "ابني وأنا بعد القيلولة".

ويبلغ عيسى، ابن النجمة الوحيد، من العمر 14 أسبوعاً (حيث إنه ولد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي)، وهو ثمرة زواج النجمة من رجل الأعمال القطري #وسام_المانع، والذي أُعلن مؤخراً عن نهايته.

وقد أكد موقع "أي. بي. سي. نيوز" نقلاً عن مصادر أن المانع وجاكسون، اللذين تزوجا في 2012، "انفصلا لكنهما لم يتطلقا".

الثنائي قبل انفصالهما الثنائي قبل انفصالهما

كلمات دالّة

#مايكل جاكسون, #جانيت جاكسون, #عيسى, #جانيت, #جاكسون, #وسام المانع, #نجمات, #نجمة, #مشاهير, #نجوم, #قطر, #المانع

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر