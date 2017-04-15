أول صورة لعيسى.. ابن جانيت جاكسون و"زوجها" القطري

نشرت المغنية العالمية وشقيقية #مايكل_جاكسون #جانيت_جاكسون على حسابها على "تويتر" أول صورة لابنها #عيسى، الذي رزقت به من زواجها السابق مع رجل أعمال قطري.

ويظهر عيسى في الصورة، التي نُشرت مساء الجمعة، وهو يتثاءب. وقد علّقت #جانيت #جاكسون على صورة كاتبةً "ابني وأنا بعد القيلولة".

My baby and me after nap time. pic.twitter.com/5srdrzn8Ex — Janet Jackson (@JanetJackson) April 15, 2017

ويبلغ عيسى، ابن النجمة الوحيد، من العمر 14 أسبوعاً (حيث إنه ولد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي)، وهو ثمرة زواج النجمة من رجل الأعمال القطري #وسام_المانع، والذي أُعلن مؤخراً عن نهايته.

وقد أكد موقع "أي. بي. سي. نيوز" نقلاً عن مصادر أن المانع وجاكسون، اللذين تزوجا في 2012، "انفصلا لكنهما لم يتطلقا".