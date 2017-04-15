شاهد الردود على سحل راكب يونايتد إيرلاينز

يخيم على سوق #الطيران مشهد سحل راكب على متن طائرة تابعة لخطوط #يونايتد_إيرلاينز الأميركية مؤخراً.

وتعرضت الشركة لحملات مقاطعة وانخفضت أسهمها بشكل كبير في البورصة، بينما وجدت شركات منافسة في الحادثة فرصة للتركيز على تميز خدماتها والغمز من قناة الشركة الأميركية في الوقت نفسه.

ويبدو أن مشهد السحل لن ينمحي من ذاكرة المسؤولين في شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية لفترة طويلة.

التعامل العنيف غير المبرر مع هذا الراكب دفع أعداداً كبيرة من الركاب لمقاطعة الشركة وتهاوت أسهمها في البورصة.

ولم تفوت شركات طيران عدة المناسبة للرد على الرئيس التنفيذي للشركة أوسكار مونرو، الذي عرف بتصريحاته الجديلة، أبرزها كان انتقاداته لشركات طيران خليجية ووصفها بأنها شركات غير حقيقية بسبب مزاعم تلقيها لدعم حكومي.

شركات طيران علقت على فضيحة سحل الراكب بطرق مختلفة، حيث ظهر الملياردير البريطاني ريتشارد برونسون مالك طيران #فيرجن مبتسماً ومقدماً العصير بنفسه لركاب إحدى طائراته في مقارنة واضحة مع سلوك شركته وسلوك الشركة الأميركية.

أما #الملكية_الأردنية فنشرت تغريدة تقول إن السحل ممنوع على متن طائراتها، وإنها ستحرص على أن يبقى ركابها موحدين (يونايتد) في هذا الشأن في تلميح واضح لاسم الشركة الأميركية.

أما #طيران_الإمارات فركزت على أجواء الود الحقيقية التي تسود رحلاتها، مذكرة رئيس الشركة الأميركية بأن #الإمارات حصدت أفضل الجوائز في العالم.