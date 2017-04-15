شاهد قصة هذا المخيف الذي زعم أنه "كاهن عبدة الشيطان"

فجَّر هذا الشخص #غريب_الهيئة والملامح، وبمنظر مخيف مفاجأة، حيث زعم أنه #كاهن_عبدة_الشيطان، وقد استضافته الإعلامية بسمة وهبي، إلا أنه شخص عادي ولكنه غيَّر من شكله بسبب استعماله مستحضرات تجميل.

وكشفت #بسمة_وهبي سر افتعال هذه #القصة والشخصية الغريبة، بهدف فضح الزيف والخرافات التي يدعيها مثل هؤلاء الأشخاص والتي يظهرها هذا الفيديو الثاني للقصة.

وظهر هذا الشخص خلال برنامج "هتكلم"، الذي تقدمه على قناة "القاهرة والناس" بمنظر #مخيف ومرعب، وعلى يديه عدد من #الرسومات مثل الصليب والعين السادسة وغيرها، ولكن لم يفهم أحد من ضيوف #البرنامج ما ترمز إليه.