صور لوسام المانع وهو يرضع ابنه من جانيت جاكسون ويداعبه

مع أنه انفصل عن زوجته #جانيت_جاكسون قبل أيام قليلة فقط، إلا أن رجل الأعمال القطري #وسام_المانع ، حن سريعاً على ما يبدو إليها وإلى ابنه الأول منها عيسى البالغ 3 أشهر.

زارها اليوم السبت في منزلها بلندن، وخرج منه يقود عربة تحمل ابنه الرضيع، ومضى به إلى حديقة عامة في حي Belgravia الراقي بوسط العاصمة البريطانية، في وقت راح مصطادون للصور من طراز "باباراتزي" يلتقطون له ما تيسر منها، وهو يداعبه ويرضعه بمصاصة حليب، إلا أن جانيت التي اقترن بها في 2012 لم تظهر بأي صورة، ولا يبدو أنها كانت برفقته.

زيارة المانع، البالغ 42 سنة، هي الثانية إلى منزل زوجته منذ انفصل عنها، وكانت برفقة أصدقاء له ومرافقين اصطحبهم معه، وحمل فيها إلى ابنه كيسين كبيرين من الألعاب، إضافة إلى بالونات منفوخة مسبقا، وحين خرج من البيت بعد انتهاء الزيارة، ظهر حاملا معه حقيبة وبعض الملابس.

"ان شاء الله سنكون معا في الأبدية العظمى"

ويبدو أن #الانفصال كان مؤلما للمانع، البالغة ثروته أكثر من مليار دولار، وفق ما قرأت "العربية.نت" بالصحيفة التي نشرت الصور، وهي "ديلي ميل" البريطانية، ففي موقعه الخاص، وعنوانه Wissamalmana.com في الإنترنت، كتب 4 أسطر بالإنجليزية، عنوانها Love ووجها "إلى أجمل شخص بالعالم" في إشارة إلى جانيت.

في الأسطر الأربعة، يشكرها على حبها وعلى دعمها الأبدي، كما لكونها أفضل صديق له، وأنهاها بعبارة: "أحبك كثيرا. ان شاء الله سنكون معا في الأبدية العظمى" ولعله يقصد الجنة. إلا أن الرسالة لم تكن مؤرخة، مع أن تعابيرها تشير إلى أنه كتبها بعد الانفصال.

وكانت جاكيت جاكسون، نشرت في حسابها "التويتري" يوم أمس الجمعة أول صورة لطفلها #عيسى ، وبدت فيها متأملة تقبله على جبينه، وهي صورة نشرتها "العربية.نت" اليوم أيضا، ولكن في خبر منفصل، ذكرت فيه أن الصورة التي نشرتها المغنية العالمية وشقيقة المطرب الأميركي الراحل #مايكل_جاكسون ، يظهر فيها ابنها وهو يتثاءب، وقد كتبت تغريدة على الصورة قالت فيه: "ابني وأنا بعد القيلولة" وبثوان معدودات اكتظ حسابها بتمنيات متابعيها وإعجابهم بعيسى الصغير.