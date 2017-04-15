رياضي أميركي شهير دهس ابنته خطأً.. فقتلها

ذكرت تقارير إعلامية أن #نجم #كرة_القدم_الأميركية السابق #تود_هيب صدم ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات بطريق الخطأ فقتلها، وهو يحرك شاحنته أمام مدخل منزله في ولاية #أريزونا الأميركية.

وقالت قناة "إيه. بي. سي. 15 أريزونا" التابعة لشبكة "إيه. بي. سي" إن عمال #الإنقاذ نقلوا #الطفلة التي أصيبت الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي في #ميسا بأريزونا إلى المستشفى حيث توفيت.

وأضافت أنه لم يتم اعتقال #هيب إذ لا تحيط به أي شكوك بالواقعة، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان هيب لعب 12 موسما مع فريقي #بالتيمور_ريفنز و #أريزونا_كاردينالز. واشتهر هيب مع #ريفنز الذي لعب له لمدة 10 أعوام في #بالتيمور وهو صاحب أعلى نسبة تسجيل نقاط على الإطلاق في الفريق.