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رياضي أميركي شهير دهس ابنته خطأً.. فقتلها

المصدر: العربية.نت
اللاعب مع عائلته في 2014
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ذكرت تقارير إعلامية أن #نجم #كرة_القدم_الأميركية السابق #تود_هيب صدم ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات بطريق الخطأ فقتلها، وهو يحرك شاحنته أمام مدخل منزله في ولاية #أريزونا الأميركية.

وقالت قناة "إيه. بي. سي. 15 أريزونا" التابعة لشبكة "إيه. بي. سي" إن عمال #الإنقاذ نقلوا #الطفلة التي أصيبت الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي في #ميسا بأريزونا إلى المستشفى حيث توفيت.

وأضافت أنه لم يتم اعتقال #هيب إذ لا تحيط به أي شكوك بالواقعة، حسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكان هيب لعب 12 موسما مع فريقي #بالتيمور_ريفنز و #أريزونا_كاردينالز. واشتهر هيب مع #ريفنز الذي لعب له لمدة 10 أعوام في #بالتيمور وهو صاحب أعلى نسبة تسجيل نقاط على الإطلاق في الفريق.

تود هيب تود هيب

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