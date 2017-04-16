أستاذة جامعة السويس المثيرة للجدل تتحدى.. وترقص مجدداً

في تحدٍّ جديد لمنتقديها، نشرت الدكتورة منى برنس، أستاذة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة #السويس في #مصر، فيديو رقص جديدا لها، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهرت في الفيديو الجديد بالملابس نفسها التي ظهرت بها في الفيديو السابق، إلا أنها في آخر فيديو ترقص داخل شقتها.

وعلقت منى برنس على الفيديو قائلة: "كل سنة وإحنا طيبين.. ارقصوا وافرحوا"، مضيفة في تعليق آخر عبر صفحتها: "فيديو الرقص السابق ردي على البرامج اللي ظهرت فيها والحوارات اللي كل حد يقول لي، "مش ندمانة".. لا يا بابا مش ندمانة.. وهفضل أرقص طول ما فيا صحة".

وتابعت: "الرقص حياة وفرح وصحة.. ما فاضلناش غير الضحك والفرح.. حللوا عن سمانا".

وكانت #وزارة_التعليم العالي في #مصر قد أعلنت أنها ستحيل #الدكتورة_منى_برنس أستاذة الأدب الإنجليزي التي نشرت فيديو وهي ترقص على صفحتها على "فيسبوك" لمجلس تأديب في حال إدانتها إثر تحقيق فتح في الواقعة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها "تواصلت مع الدكتور ماهر مصباح، رئيس #جامعة_السويس بشأن ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول عرض أستاذة جامعية بكلية الآداب جامعة #السويس على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي #فيسبوك #فيديو لها يتضمن تصويرها في وضع يخالف أخلاقيات وتقاليد العمل الجامعي".