المصرية التي قدمت كاهن عبدة الشيطان تكشف أسراره

على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي، روت #الناشطة_المصرية #آية_مصطفى، تفاصيل ظهور #اختنيوس #كاهن عبدة الشيطان والذي ظهر على شاشة فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامية #بسمة_وهبي.

وقالت الناشطة إنها تعرضت لوابل من الاتهامات بسبب قيامها بتقديم الكاهن، وهو شاب مصري يدعى #هاني، ولديه 5 أولاد: الأول أحمد بالصف الثالث الثانوي، والثاني عبده بالصف الثالث الإعدادي، وحسن بالصف السادس الابتدائي، والرابعة رحاب بالصف الثالث الابتدائي، والخامسة روان بالصف الأول الابتدائي، مؤكده أنها من قامت بعمل #الماكياج الخاص به لتكشف للجميع وهم الصفحات التي تدعو إلى #عبادة_الشيطان وزيف الأفكار التي يتناقلها البعض عنهم.

وأضافت أن هاني أن ليس لديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكي ينشر من خلالها التهديدات والتفجيرات، فيما ظهر الكاهن ليقول إنه ليس لديه صفحة على #فيسبوك، ولم يكتب أي تدوينات عليها حول تفجيرات وتحقيرات وغيرها، مضيفا أنه لا يملك هاتفا محمولا، والماكياج الذي ظهر به من صنع وإعداد الناشطة آية مصطفى.

وكانت صفحات قد ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تدعو لتفجيرات، وظهر فيها هذا الكاهن، وتبين فيما بعد أنها صفحات مزيفة وقام البعض بإنشائها للتسلية.

وكشفت الإعلامية بسمة وهبي سر افتعال هذه القصة والشخصية الغريبة، بهدف فضح الزيف والخرافات التي يدعيها مثل هؤلاء الأشخاص.