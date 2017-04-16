فيديو.. الثعبان الطائر يهاجم مقهى للإنترنت

رصد #فيديو لحظة مرعبة طار خلالها ثعبان في قفزة غير معتادة عبر باب مقهى للإنترنت في #تايلاند ولدغ أحد الرواد في مؤخرته، فيما انتشرت حالة من الهلع بين الرواد داخل المقهى.

وبدا في الفيديو، الذي ظهر على الإنترنت قبل 3 أيام، أحد المستخدمين وهو يهم بالخروج من باب #مقهى الإنترنت ويفتحه وهو ينظر إلى الخلف متحدثا إلى آخرين، عندما #طار #ثعبان فجأة وحاول لدغه.

#الضحية انتابته حالة رهيبة من #الهلع وجرى بأقصى سرعة إلى الداخل وخوفه لا يقل درجة عن خوف وهلع الرواد الآخرين بالداخل.

والثعبان ليس من النوع #السام، بل يقتل ضحاياه من الحيوانات الأخرى خنقا مستخدما عضلاته.