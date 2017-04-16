هؤلاء هم أكبر 10 أشخاص في العالم

بعد وفاة #الإيطالية إيما مورانو عن 117 عاماً، باتت #الجامايكية #فاييلت #براون المولودة في العاشر من آذار/مارس 1900، عميدة سن البشرية بحسب "جيرونتولوجي ريسيرتش غروب".

وتوفيت أمس السبت #إيما_مورانو ، حاملة لقب "عميدة البشرية" والتي كانت أكبر #معمرة في العالم وآخر مواليد القرن التاسع عشر، عن عمر ناهز 117 عاماً.

وامتدت حياتها طويلا لتشهد 3 قرون وحربين عالميتين وأكثر من 90 حكومة إيطالية.

وفي ما يأتي بحسب مجموعة البحث حول المسنين الأميركية هذه التي تحصي المعمرين في العالم، أكبر 10 أشخاص معروفين والدول التي يقيمون فيها. وجميع هؤلاء من النساء فيما يحتل رجل المرتبة السادسة عشرة ويبلغ 113 عاما.

- فاييلت بروان: 117 عاما، جامايكا.

- نابي تاجيما: 116 عاما، اليابان.

- شيو مياكو: 115 عاما، اليابان.

- ماري جوزفين غوديت: 115 عاما، إيطاليا (مولودة في الولايات المتحدة).

- جوزيبينا فروجيتو-فرو: 114 عاما، إيطاليا.

- كانه تاناكا: 114 عاما، اليابان.

- ماريا-جوزيبا روبوتشي-نارغيزو: 114 عاما، إيطاليا.

- ايسو ناكامورا وتاي ايتو : 113 عاما، اليابان.