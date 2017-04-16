2021 .. آخر معاملة حكومية ورقية في دبي

أعلنت #دبي الأحد أن آخر معاملة حكومية ورقية ستكون في العام 2021، إذ تسعى السلطات لتحويل الإمارة إلى "مدينة ذكية" تعمل في ظل بيئة خالية من #الورق ، تعتمد بشكل خاص على التطبيقات الهاتفية.

وقال ولي عهد دبي الشيخ #حمدان_بن_محمد_بن_راشد_آل_مكتوم خلال حفل حكومي في حي دبي للتصميم "رغم ما تحقق اليوم من تحول في المعاملات الحكومية إلى #رقمية إلا أنني أؤمن أن المستقبل يتطلب بيئة عمل حكومية خالية من الورق بالكامل".

وأضاف "لذلك، سيكون العام 2021 هو الاحتفال بصدور آخر معاملة ورقية في دبي".

وتوجهت المؤسسات الحكومية في دبي في السنوات الأخيرة نحو استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها التطبيقات في الهواتف الذكية لإنجاز أعمالها. ومن بين هذه المؤسسات جهاز الشرطة وهيئة المواصلات.

وقال بيان حكومي تلقت "العربية.نت" نسخة منه إن وقف استخدام الورق بالكامل في 2021 يأتي ضمن خطة لتحويل الإمارة إلى "مدينة تستثمر التقنيات وتطبيقاتها لمنح سكان دبي أسلوب حياة يجعلها المدينة الأسعد في العالم".

وتعتبر دبي واحدة من أبرز وجهات العالم استقطابا للسياح والباحثين عن فرص عمل. وزار الإمارة في العام 2016 نحو 14,9 مليون شخص.