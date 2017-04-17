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فيديو مذهل.. يسقي ذئباً متوحشاً سقط من شدة العطش

المصدر: دبي - العربية.نت
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ظهر #سائق_شاحنة في مقطع #فيديو مذهل وهو يحنو على #ذئب متوحش سقط على الأرض إعياء من شدة #العطش، ويسقيه #المياه في فمه إلى أن تعافى وانطلق مختفيا.

وشوهد الذئب وهو مكوم داخل صندوق الشاحنة التي كانت متوقفة على جانب الطريق في استراحة بموقع ظليل.

الذئب استغل توقف الشاحنة واحتمى في ظلها من حراراة قاتلة الذئب استغل توقف الشاحنة واحتمى في ظلها من حراراة قاتلة

واستغل الحيوان المتوحش استغل توقف الشاحنة وقفز إلى داخلها، ولجأ إلى أحد أركان صندوقها الضخم هربا من حرارة هائلة.

وفي سلوك رائع، أخذ السائق الذئب إلى خارج صندوق الشاحنة، وأرقده أرضا، وجاء بالمياه وشرع يصبها في فم الذئب وعلى جسده.

الذئب ارتوى ثم انطلق مختفيا بأقصى سرعة الذئب ارتوى ثم انطلق مختفيا بأقصى سرعة

ووقعت الحادثة الغريبة في منطقة منعزلة بالقرب من مدينة بريمافيرا دو ليستا في غرب البرازيل.

ونُشر المقطع على موقع " #يوتيوب" خلال الاسبوع الأول من الشهر الحالي.

كلمات دالّة

#سائق شاحنة, #فيديو, #ذئب, #المياه, #يوتيوب, #العطش

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