نهاية مأساوية..امرأتان تحتضران في ساونا لمدة 90 دقيقة

قضت امرأتان، هما والدة وابنتها، بعد أن علقتا في #غرفة_ساونا ( #حمام_بخار) انكسرت فيها مسكة الباب في #جمهورية_تشيكيا، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وجاء في البيان الصادر عن الشرطة التشيكية أن "الوالدة وابنتها البالغتان من العمر 65 و45 عاما على التوالي كانتا في حمام ساونا عند أصدقاء" في شمال شرق #براغ.

وقالت إيفا كورموسوفا، الناطقة باسم الشرطة، إن "مقبض #باب_الحمام انكسر، وعلقت المرأتان في الداخل. وحاولتا كسر زجاج الباب لكن من دون جدوى".

وذهبت صاحبة المنزل لتطمئن عليهما بعد أن تأخرتا في الخروج، فعثرت عليهما ممدتين على أرض الغرفة، بعد أن احتجزتا بالداخل قرابة 90 دقيقة. وأكدت فرق الإغاثة التي استدعيت وفاة الضحيتين.