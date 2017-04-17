هل شاهدت السنجاب عاشق الآيس كريم من قبل؟

يقوم سنجاب صغير بزيارة متكررة إلى محل لبيع #الآيس_كريم مجاور للشجرة التي يقطن بها، وذلك لأخذ حصته يوميا من وجبته المفضلة على ما يبدو.

ويبدو كذلك أن #السنجاب العاشق للآيس كريم لديه أسنان خطيرة لا تتأثر بالبرودة المتواصلة والمثلجات.

ويحرص كل من سكوت وبام مارتن مالكا المحل الذي يعرف باسم "الجزيرة الخيالية للآيس كريم" والواقع في ولاية #كارولينا_الشمالية؛ على تقديم مخروط صغير من الآيس كريم مع كل زيارة يوميا للسنجاب.

وهما يقومان بذلك ولديهما اعتقاد بالفأل الحسن الذي يمكن أن يجلبه لهما، إذ ينظران إلى سلوك السنجاب المتكرر، بوصفه #تعويذة أو بشارة خير.

ويقولان إنه يحب الآيس كريم بالفانيليا بدرجة أكثر، وإنه تعلم أن يحضر متى نودي له.

وقال السيد مارتن: "إنه يحضر ويتعامل بشكل ودي مع #الزبائن، وفي نهاية المطاف يأخذ نصيبه اليومي من المخروط الآيس كريمي ويعود مرة أخرى إلى الشجرة".