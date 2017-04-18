شاهد الفنان أحمد رمزي يقدم فكرة أوبر وكريم قبل 56 عاما

كشف مشهد طريف للممثل المصري الراحل #أحمد_رمزي سبْقَهُ الجميع بفكرة أول مشروع خاص لنقل المواطنين، باستخدام سيارات خاصة، مثل مشروعَيْ أوبر وكريم الشهيرين.

وانتشر عبر موقع تويتر# تغريدة أطلقها أحد الحسابات بموقع #التواصل_الاجتماعي تحمل مقطع فيديو من فيلم لأحمد رمزي في فيلم تم "حتى لا تطفئ الشمس".

ويشرح رمزي في مقطع الفيديو تنفيذه لمشروع نقل مواطنين باستخدام سيارتهم، وذلك عن طريق تشغيل سائقين على هذا السيارات لنقل أصحابها، ويتم حساب أجرتهم بالساعة.

يذكر أن الفيلم تم إنتاجه عام 1961، وهو مأخوذ عن رواية لإحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار حلمي حليم ولوسيان لامبير، وبطولة أحمد رمزي وشكري سرحان وفاتن حمامة وعقيلة راتب وعماد حمدي ونادية لطفي وسميحة أيوب وليلى طاهر، وإخراج #صلاح_أبوسيف.