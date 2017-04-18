شاهد ميلانيا وهي "تدفش" ترمب لتذكره بشيء مهم نسيه!

سرعان ما انتشر على مواقع #التواصل_الاجتماعي فيديو تظهر فيه ميلانيا #ترمب وهي تذكّر زوجها دونالد، بحركة يد خفيفة، ببروتوكول وضع اليد على الصدر أثناء عزف النشيد الوطني، وذلك خلال احتفالات #عيد_الفصح في البيت الأبيض.

وقد أطلقت #ميلانيا ترمب الفعاليات الاحتفالية بعيد الفصح في #البيت_الأبيض من الشرفة الكبيرة المطلة على حدائق الدارة الرئاسية، وابنها بارون يقف إلى يمينها وزوجها دونالد إلى يسارها.

وعندما بدأ عزف النشيد الوطني، وضع بارون وميلانيا تلقائياً اليد اليمنى على صدرهما، خلافا للرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة الذي لم يحرك يده.

فقامت السيدة الأولى، وهي عارضة أزياء سابقة سلوفينية الأصل، بتنبيه زوجها، بحركة يد خفيفة. وسرعان ما تدارك الأمر ووضع يده على صدره.