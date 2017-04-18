في البيت الأبيض.. أرنب وبيض وأطفال برعاية ترمب

أطلق الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، مع زوجته ميلانيا وابنهما بارون (11 عاماً)، الاثنين، أول #مسابقة للبحث عن بيض #عيد_الفصح في عهد الرئيس الجديد، وهي من التقاليد القديمة السارية في #البيت_الأبيض، شارك فيها آلاف الأطفال برفقة أهلهم.

وقال ترمب من شرفة البيت الأبيض، المطلة على الحديقة الجنوبية للدارة الرئاسية في قلب #واشنطن: "إنها المسابقة رقم 139 للبحث عن بيض عيد الفصح، نعم رقم 139!". وكان الرئيس برفقة أرنب عملاق وهو من رموز عيد الفصح.

وأشار: "سنصبح أمة أقوى من أي وقت مضى ونحن نسير على الطريق الصحيح"، قبل أن يتمنى "فصحاً مجيداً" للجمع المحتشد في الحديقة.

وشارك ترمب مع زوجته لفترة وجيزة في هذه الفعاليات الاحتفالية إلى جانب الأطفال.

وقد أطلقت مسابقة البحث عن بيض عيد الفحص في البيت الأبيض سنة 1878 في عهد الرئيس، رذرفورد بي هايز، وأصبحت من التقاليد السائدة في العاصمة الفيدرالية.