مسابقة غريبة تسببت بسقوط شاب من الطابق الـ16 بفندق بمصر

سقط #شاب من الطابق السادس عشر بفندق #شهير بمصر ليلقى مصرعه على الفور.

وكشفت تحقيقات نيابة حوادث وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار #أحمد_عبدالحكيم أن الشاب الذي يبلغ من العمر 22 عاماً وصل إلى القاهرة مع صديقه منذ أسبوعين لقضاء إجازته؛ وأقاما في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة الزمالك؛ وتسابق مع صديقه على من يستطيع إلقاء " #بصقة " على مسافة أبعد من الآخر خلال وجودهما بشرفة الغرفة بهدف التسلية، واشتد السباق بينهما حتى اختل توازنه فسقط من الطابق الـ 16 جثة هامدة.

وقال مصدر قضائي لـ"العربية.نت": إن قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغاً بسقوط شاب من فندق بمنطقة #الزمالك، وبتفريغ #كاميرات المراقبة لم يتم رصد أي شيء #غريب سوى سقوط مفاجئ للشاب أثناء تواجده مع صديقه.

وبسؤال الصديق أكد أنه تنافس مع المجني عليه على من يستطيع إلقاء "بصقة" لمسافة أبعد من الآخر بهدف #التسلية، وقضاء وقت الفراغ واشتد السباق بينهما حتى اختل توازن صديقة وسقط من الطابق الـ 16.

أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، كما طالبت صديق المجني عليه بعدم مغادرة البلاد، لحين إغلاق ملف التحقيق في القضية، وانتداب خبراء المعمل الجنائي لرفع #البصمات؛ كما أمرت باستدعاء عدد من مسؤولي أمن #الفندق والعمال المترددين على غرفة المجني عليه، لسماع أقوالهم حول الواقعة.