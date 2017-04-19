سيرينا وليامز.. حامل في 20 أسبوعاً

أعلنت نجمة تنس السيدات الأميركية #سيرينا_وليامز أنها حامل بطريقة غير مباشرة على #وسائل_التواصل_الاجتماعي.

وشاركت سيرينا وليامز، الأربعاء، صورتها على حسابها في موقع "سناب شات"، وبدت النجمة وهي تنظر إلى نفسها في المرآة، وكتبت تحت الصورة "20 أسبوعاً".

وفي وقت لاحق، عادت لتحذف الصورة من حسابها، ولكن التهاني انهالت عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة من كبار لاعبي ولاعبات #التنس ومنظمات لاعبي ولاعبات التنس المحترفين.

وفي ديسمبر/كانون الأول، أعلنت وليامز خطبتها إلى رجل الأعمال #ألكسيس_أوهانيان الشريك المؤسس لموقع Reddit، والذي تبلغ ثروته حوالي 6 ملايين دولار، أدنى من ثروة خطيبته.

وفازت وليامز (35 عاماً) ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس في يناير/كانون الثاني لتحقق رقماً قياسياً (23 لقبا) بالفوز في فردي السيدات لبطولات غراند سلام.

وإذا ثبتت صحة الخبر المعلن، فستكون قد فازت بالبطولة الكبرى وهي حامل، نقلاً عن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ومنذ ذلك التاريخ، لم تشارك اللاعبة في #بطولات ، واعتذرت عن عدة منها خلال الشهر الماضي بدعوى إصابة في الركبة.

وهي مصنفة حالياً رقم 2 على مستوى العالم للاعبات التنس المحترفات، ورغم غيابها ستعود الأولى في تصنيف الأسبوع القادم.

والمفترض أن تشارك اللاعبة في بطولة مدريد على الملاعب الرملية والمقررة في 5 مايو/أيار، ما لم تعتذر بسبب الحمل.

وفازت سيرينا بأول لقب #غراند_سلام وعمرها 17 عاما عام 1999، وتربعت على عرش اللاعبة الأولى في العالم أكثر من 300 أسبوع.