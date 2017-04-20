أجمل فيديو لجدة تعلم حفيدتها الصماء لغة الإشارة!

أظهر فيديو #جدة في لحظة إنسانية لا تتكرر، وهي تعلم حفيدتها التي تعاني من #الصمم ، كيف تتواصل مع العالم عبر #لغة_الإشارة.

وتبدو في اللقطات الجدة "باميلا مكماهون" وهي تعلم حفيدتها "أريا بيل"، التي تبلغ من العمر تسعة أسابيع فقط، في حين تبرق عينا الرضيعة بذكاء نادر مع دروس الجدة.

وتستمر الطفلة في النظر بدقة وتفحص لتستجيب عبر #الإيماءة والابتسام لحركة يد جدتها التي سوف تبدأ في تقليدها بهدوء.

وقد نشر المقطع على فيسبوك بواسطة "شاري ماكماهون"، وهو يتعلق بابنتها، وكتبت عليه "وقت الجدة وأريا".

والمفاجأة التي سوف تكشف عنها أن كتبت: "الجدة الصماء تعلم #الحفيدة #الصماء الإشارات".

ومن هنا كسبت القصة رواجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهد الفيديو أكثر من مليون مرة، ونال ما لا حصر له من التعليقات الإيجابية.