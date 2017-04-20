خانته زوجته على "واتساب" فقتل ابنته انتقاما

ألقى عامل مصري بطفلته من الطابق الثالث، بسبب خلافات مع زوجته. وتباشر #النيابة_العامة في #القاهرة، التحقيق مع عامل في العقد الثاني من عمره، بعد قيامه بإلقاء طفلته الرضيعة من الطابق الثالث، نظراً لخلافات مع زوجته.

وكانت نيابة #المرج في القاهرة، تلقت إخطاراً يفيد بقيام نور الدين (س) عامل، بإلقاء رضيعته التي تبلغ من العمر ما يقرب من 3 أشهر من الطابق الثالث، عقب مشاجرة نشبت مع زوجته، بعد أن اكتشف محادثات غرامية بينهما وبين شخص آخر عبر تطبيق #واتساب، حيث استشاط غضباً، وأراد الانتقام منها فألقى رضيعته التي لفظت أنفاسها الأخيرة.

تمت إحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.