قصة فقاعة هائلة تتدحرج بنفسها وسط مدينة روسية

رصدت كاميرا أمنية في شارع يشهد حركة واسعة للسيارات بمدينة روسية، كرة ملونة ضخمة تبدو كما لو أنها جرم سماوي ملون، وهي تتدحرج وسط الشارع، بحيث كادت تعوق الحركة.

واتضح أن هذه الكرة إذا ما تم النظر إليها من قرب، ما هي إلا رجل داخل بالون كبير الحجم معبأ بالهواء، ومنفوخ بحيث تسهل حركته في الشارع.

ونشر فيديو على يوتيبوب من قبل مجموعة تسمى أيتك، يظهر لقطات الكاميرا في مدينة بيرم الروسية، وحيث يبدو بعض المشاة وهم ينتظرون على جانب الطريق حتى يعبر البالون، في حين تمر السيارات غير آبهة.

وكان الرجل داخل فقاعة البولي يوريثان - المعروفة باسم "زورب" يلف نفسه دائريا ومتموجا في الشارع بلا اهتمام بأحد.

وهذه الكرات هي نوع من الألعاب المسلية لبعض الناس وعادة تستخدم في مناطق مفتوحة.

وذكرت التقارير أن الرجل قام باستئجار الزورب من إحدى الشركات المحلية ليقرر أن يأخذها ليدور بها في شوارع المدينة.