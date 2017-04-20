ما الذي تشتريه بدولار واحد في 10 دول.. وماذا عن بلدك؟

#القيمة_الشرائية للدولار الواحد أو ما يعادله من العملات الأخرى قد تختلف من بلد إلى آخر، وهذا مرتبط تماما بتكلفة الإنتاج ومستوى الغلاء في البلد الذي تريد أن تدفع فيه دولارا واحدا لشراء ما تريده. ففي بعض البلدان قد يكفي هذا المبلغ لشراء #رغيف من الخبر أو علبة تونا، وفي بلد آخر قد يكفي #الدولار الواحد لشراء #وجبة طعام أو عشر بيضات، وبهذا فإن الجغرافيا التي تقف عليها هي التي تحدد قدرتك الشرائية.

وانتشر فيدو على يوتيوب يظهر ما يمكن شراؤه بدولار واحد في مختلف البلدان كالتالي::

فنلندا - علبة نقانق

ماليزيا - 10 بيضات

سويسرا - 3 علكات

الهند - عدة أكواب من شاي الماسالا

فيتنام - طاسة شوربة محلية تدعى بهو

التشيك - قنينة بيرة

مصر - وجبة فلافل أو علبة تونا

هنغاريا - قنينة نبيذ

هندوراس - 11 موزة

فرنسا - خبز "باغيت" واحدة