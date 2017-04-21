الكويت تبعد قرداً أدمن المخدرات لموطنه بإندونيسيا

نفذت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالكويت قرارا بإبعاد #قرد إلى موطنه الأصلي في جزيرة #سومطرة_الإندونيسية، وذلك بعد ثبوت تلبسه قبل نحو عام بإدمان #المخدرات.

وكان القرد ضبط برفقة مواطن عند #نقطة_تفتيش بمنطقة #السالمية وقد بدا في حالة غير طبيعية إذ كان يعاني من أعراض #الإدمان بعد أن حوله مالكه إلى متعاطٍ للمواد المخدرة ليتشارك معه جلساته الخاصة.

وبعد إحالة المالك والقرد إلى #النيابة تم إيداع القرد المدمن حينها في #حديقة_الحيوان احترازياً حتى يتم تأهيله وعلاجه.

وبعد أن تعافى القرد من إدمانه وتم تأهيله تم تنفيذ قرار الإبعاد بالتنسيق مع سفارة #إندونيسيا في #الكويت التي تسلمته وأودعته في موطنه الأصلي بجزيرة سومطرة.