هل شاهدت يوماً كلباً يعزف على البيانو ويغني؟

انتشر في مواقع #التواصل_الاجتماعي مقطع فيديو لكلب يدعى " #بيغل_الموهوب " يقوم بضرب مفاتيح البيانو ثم يهز ذيله ويصدر نباحاً عالياً وكأنه يغني.



الكلب بيغل، الذي يظهر في الفيديو حصل على تشجيع من صاحبه الذي قام بتصويره، حيث اختار الضرب على مفاتيح #البيانو ثم الغناء أو "العواء" بشكلٍ طويل ومتناغم.



هذا، وحصد الكلب بيغل الذي يعيش مع صاحبه في الولايات المتحدة الأميركية آلاف المعجبين في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال صاحبه: "إنه يحب العزف على البيانو"، بحسب الديلي ميل.

وأضاف: "لقد استولى على قلوب الكثير من عشاق الموسيقى في العالم خلال وقت قصير".

