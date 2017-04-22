أسوأ تعليق عنصري عن جنين سيرينا وليامز

بدأ الاتحاد الدولي للتنس تحقيقا مع #إيلي_ناستاسي كابتن الفريق الروماني في #كأس_الاتحاد لفرق السيدات بعد مزاعم عن تعليقات مسيئة من المصنف الأول على العالم سابقا حول طفل #سيرينا_وليامز الذي لم يولد بعد.



وفي قرعة كأس الاتحاد في كونستانتا برومانيا أمس الجمعة قبل مواجهة بين رومانيا وبريطانيا سُمع ناستاسي وهو يتحدث لأحد أفراد فريقه باللغة الرومانية حول جنين وليامز.



ونقلت عنه بعض وسائل الإعلام الرومانية والبريطانية قوله: "دعونا ننتظر ونرى كيف سيكون لون الطفل. هل سيكون لون #الشوكولاتة بالحليب؟".



وسيرينا، التي أكدت حملها عبر متحدثة رسمية يوم الأربعاء الماضي، مخطوبة إلى #اليكسيس_أوهانيان المؤسس المشارك لموقع "ريديت" للتواصل الاجتماعي، وهو #أبيض البشرة.





وقال جورج كوزاك رئيس الاتحاد الروماني للتنس إنه لم يتلق بعد أي توجيهات من الاتحاد الدولي. وأضاف "بمجرد تلقينا نتائج.. سنتخذ قرارا".



وأكد الاتحاد الدولي للتنس في بيان بالبريد الإلكتروني أنه "لا يتساهل مع أي نوع من التصريحات أو التصرفات التي تنم عن #عنصرية أو تمييز".



وأضاف: "نحن على علم بالتعليقات المزعومة التي أطلقها كابتن رومانيا ايلي ناستاستي وبدأنا على الفور تحقيقا حتى يتسنى لنا الاطلاع على حقائق الوضع كاملة قبل اتخاذ أي إجراءات".



وعندما بدأ اللعب اليوم السبت تعرض ناستاستي لمشكلة وطرده الحكم خلال المباراة الثانية بين البريطانية جوهانا كونتا والرومانية سورانا كريستيا بسبب "سلوك غير رياضي".



ووجه ناستاسي تعليقات مهينة بدت أنها تستهدف الحكم وكونتا. وتوقفت المباراة مؤقتا عقب بكاء كونتا قبل أن تستأنف المباراة فيما بعد.